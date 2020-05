Brussels Airlines: Die Maschinen bleiben doch länger am Boden

Brussels Airlines lässt seine Flugzeugflotte dann doch länger am Boden, als ursprünglich geplant. Noch bis vor wenigen Tagen hieß es bei der belgischen Fluggesellschaft, dass man spätestens zum 15. Mai den Flugbetrieb wieder aufnehmen werde. Doch jetzt wurde dieses Datum nach hinten geschoben. Demnach starten die ersten Flüge nicht vor dem 1. Juni. Brussels Airlines gibt dazu an, dass die weltweit geltenden Reisebeschränkungen und auch eine fehlende Nachfrage an Flugreisen diesen Schritt erfordern.

Man wolle die Flugaktivitäten dann wieder aufnehmen, allerdings „mit einem eingeschränkten aber stabilen Angebot, das nach und nach im Rahmen der Entwicklung der Coronasituation angepasst werden könne, so BA-CEO Dieter Vranckx: „Wir planen einen Wiederaufbau unseres Netzwerks in Phasen. Der Reisesektor wird nach der Coronakrise anders aussehen, als bisher. Wir bereiten uns darauf vor, damit wir für eine neue Realität gerüstet sind.“