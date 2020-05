Exit-Strategie in Brüssel: Wie der Pendlerverkehr neu geordnet werden soll

Das wiederum verschärft in Brüssel die ohnehin angespannte Verkehrsdichte. Hier setzt die grüne Brüsseler Regionalministerin für Verkehr und Mobilität, Elke Van den Brandt (Groen - Foto unten) an. Sie will in dieser Hinsicht und über die Coronakrise heraus, das Fahrrad weiter fördern. Sie plant 40 km neue Radwege bzw. mehr Raum für das Fahrrad auf den zentralen Verkehrsachsen.

Der neue Brüsseler Radwegeplan legt seinen Fokus auf die Einfahrtswege und Zubringer in die Hauptstadt bzw. die wichtigsten Achsen im Zentrum: Wetstraat, Louizalaan, Keizer Karellaan, Congolaan, Generaal Jacques-Laan, Reyerslaan… Hier müssen wohl bald Fahr- und Parkstreifen Radwegen Platz machen, zumindest für eine gewisse Zeit. „Die Fahrradkorridore müssen an bestehende Radwege anschließen und dafür sorgen, dass Pendler aus Flandern und aus der Wallonie rasch und sicher ins Zentrum kommen können“, so die Ministerin.

Mobilitätsministerin Van den Brandt bittet die Brüsseler in einem offenen Brief darum, sich in der Frage des innerstädtischen Verkehrs solidarisch zu zeigen: „Liebe Brüsseler, nehmt das Fahrrad, damit die Hauptstadt nicht voller Autos läuft, wenn die Schulen, die Geschäfte und die Unternehmen wieder öffnen!“