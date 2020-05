Nationalbank: Belgische Wirtschaft um 3,9 % im ersten Quartal 2020 geschrumpft

Nach einer ersten Analyse der belgischen Nationalbank (BNB) zur wirtschaftlichen Lage in dieser Coronazeit schrumpfte die hiesige Volkswirtschaft im ersten Quartal 2020 um 3,9 %. Das ist allerdings ein geringerer Einschnitt als die 5 %, die die in Belgien aktiven Großbanken vorausgesagt haben. Aber, der Rückgang ist höher als zu Zeiten der Banken- und Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009.