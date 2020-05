Wunderbare Luftbilder von blühenden Obstbäumen in Limburg

Durch die Coronakrise müssen in diesem Jahr die Spaziergänge durch die Obstplantagen zur Blütezeit in der Provinz Limburg ausfallen. Langsam geht diese wunderschöne Zeit aber zu Ende und die letzten Obstbäume stehen in voller Blüte. Davon konnten nur jene Menschen profitieren, die in der Nähe solcher Plantagen und Anbaugebiete wohnen. Doch die Dokumentarfilmer des auch für die VRT arbeitenden flämischen Produktionshauses „Hotel Hungaria“ drehten mit Drohnen Bilder der blühenden Obstbäume in den Voeren, ein Landstrich in der Provinz Limburg an der Grenze zu den Niederlanden und der Provinz Lüttich für die Sendereihe „Onze Natuur“ („Unsere Natur“).