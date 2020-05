Zeebrügge: Wachstum, doch gerade zu wenig Platz für Container und Autos

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres verzeichnete der Hafen von Zeebrügge im Containerbereich einen Zuwachs um 16 % trotz der Tatsache, dass deutlich weniger Container aus dem Corona-gebeutelten China hier ankamen. Und hier zeigt sich ein Problem. Langsam gehen im Hafen die Lagerkapazitäten für Container und andere Waren und Güter aus. Durch die Coronakrise funktioniert die Logistikkette nicht mehr, denn die Kunden, z.B. der Großhandel, nehmen derzeit keine oder nur noch in geringem Umfang Waren an.

Inzwischen arbeitet die Hafenverwaltung an einem Plan, um den vorhandenen Lagerraum effizient zu nutzen, wie Rik Goetinck, CER ad Interim der Gesellschaft Brügger Zeehafen (Maatschappij Brugse Zeehaven), bemerkt: „Es ist wichtig, dass wir als Hafenverwaltung in diesen schwierigen Zeiten unseren Hafennutzern auch kreative Lösungen anbieten können. In erster Linie sorgt jedes Terminal für eine maximale Nutzung der eigenen Räumlichkeiten. Reicht das nicht aus, dann bietet der Hafen Lösungen.“

Inzwischen können z.B. LKW bzw. deren Auflieger (Trailer) nach schriftlicher Anmeldung an verschiedenen Stellen rund um den Hafen herum abgestellt werden.