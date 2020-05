Flämischer Künstler verklagt chinesischen Plagiat-Maler auf millionenschweren Schadensersatz

Im März 2019 entdeckte Christian Silvain, dass der chinesische Kunstprofessor und Maler Ye Yongqing seit rund 25 Jahren Bilder nach dessen Vorbild malte, die schon an Fälschung grenzten, mindestens aber ein eindeutige Plagiat darstellten (siehe nebenstehenden Beitrag). Yongqing, bis dahin ein angesehener Künstler in seiner chinesischen Heimat, der mit „seinen“ Werken Millionen verdiente und Preise einheimste, steht seit dem dort am Pranger.

Er verlor seine Anerkennung und seinen Ruf. Christian Silvain schlägt jetzt zurück. Seine Anwälte in Belgien und in China wollen jetzt Schadensersatz in Millionenhöhe einfordern und wollen dabei die Villa von Ye Yongqing beschlagnahmen lassen. Der Wert des Hauses wird um die 20 Mio. € geschätzt…