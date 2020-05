Kaugummiautomaten waren gestern. Bald gibt’s in Bahnhöfen Mundmasken am Automaten

Ab der kommenden Woche sind in Belgien Mundschutzmasken in den öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtet. Doch noch nicht jeder Belgier oder in Belgien lebende Pendler hat schon eine solche Maske. In einigen Regionen in Belgien können solche Masken nächste Woche im Bahnhof ganz einfach am Automaten gezogen werden.