130 Sterbefälle und 152 Krankenhausaufnahmen in den letzten 24 Stunden in Belgien

In den vergangenen 24 Stunden sind in unserem Land 130 Menschen an den Folgen einer Coronainfizierung gestorben. 152 Personen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Trend der vergangenen Tage hält demnach weiter an, doch das staatliche belgische Gesundheitsamt Sciensano warnt vor den weiter steigenden Zahlen von Neu-Infizierungen und appelliert an die Bevölkerung, sich genau an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Hausärzte können übrigens ab dem kommenden Montag Coronatests durchführen.