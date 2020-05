Ab dem 4. Mai wird Bahnfahren in Belgien etwas anders aussehen

Doch die Bahn geht noch weiter in ihren eigenen Maßnahmen, um allen geltenden Regelungen entsprechen zu können. So muss jeder Reisende ab einem Alter von 12 Jahren eine Mundschutzmaske tragen oder eine alternative Möglichkeit, Mund und Nase zu bedecken vorweisen, wie z.B. ein Schal. Die NMBS/SNCB wird ihre Fahrgäste dauerhaft mit Plakaten, Stickern und mündlichen Mitteilungen über Lautsprecher in Zügen und Bahnhöfen an diese Auflage(n) erinnern.

In den Bahnhöfen und Haltepunkten wird noch mehr als bisher auf Sauberkeit geachtet und die Bahn wird deutlich mehr Putzkolonnen einsetzen, um alle Hygienevorschriften einhalten zu können. An Treppen und Rolltreppen weisen Schilder darauf hin, dass man sich auf- und abwärts immer rechts halten soll und dass das „Überholen“ anderer Bahnreisender zu unterlassen ist.

In den Bahnhöfen sollen die dort ansässigen Geschäfte, wo es möglich ist, Mundschutzmasken, Schutzhandschuhe und Handgel verkaufen. Überdies können solche Artikel in rund 80 Bahnhöfen in der Wallonie und in Brüssel an Automaten gezogen werden (siehe nebenstehenden Beitrag).