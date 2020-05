Covid-19 lässt die Steuereinnahmen sinken: "Vergleichbar mit Kriegszeiten"

Bundesfinanzminister De Croo ist nicht wirklich überrascht, doch dies habe unser Land so noch nicht erlebt: „Eigentlich ist dies mit einer Zeit zu vergleichen, in der ein Krieg ausbricht. Das ist etwa auch das, was wir getan haben. Wir haben quasi jeden verpflichtet, zu Hause zu bleiben und haben damit einen Großteil unseres wirtschaftlichen Lebens lahmgelegt. Wir hatten das also erwartet, doch man muss schon ein wenig schlucken, wenn man dann die Zahlen sieht.“