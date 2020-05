Naturpark Zwin: Das erste Storchenjunge des Jahres ist da

In dieser Woche ist im Naturpark Het Zwin in Knokke-Heist an der belgischen Nordseeküste das erste Storchenjunge des Jahres zur Welt gekommen. Doch auch andere Storchenpaare brüten dort derzeit in ihren Nestern Eier aus. In Het Zwin haben sich 12 Storchenpaare niedergelassen. Noch ist das erste Jungtier nicht zu sehen, da es die Eltern noch versteckt und gut warm halten, wie die Bilder einer Webcam des Naturparks zeigen. Diese Webcam ist permanent über die Webseite www.zwin.be zu beobachten.