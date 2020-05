Premierministerin Wilmès schreibt der Lufthansa einen Brief: "Wir glauben an ein Wachstum für Brussels Airlines"

In einem Brief an die Lufthansa, die deutsche Konzernmutter der belgischen Fluggesellschaft Brussels Airlines, lässt Premierministerin Sophie Wilmès (MR) wissen, dass die Regierung an die Wachstumsmöglichkeiten für die Fluggesellschaft glaubt. VRT NWS hatte Einblick in dieses Schreiben. Sowohl die Lufthansa, als auch Brussels Airlines bitten um finanzielle Unterstützung auch in Form von staatlicher Hilfe.