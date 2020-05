Züchter aus Limburg spendete seinen Spargel dem Personal von Kliniken und Pflegeeinrichtungen

Die Spargelzucht Lavrijsen aus Herk-de-Stad in der flämischen Provinz Limburg hat einen Teil seiner Spargelernte Mitarbeitern von zwei Krankenhäusern in Löwen (Flämisch-Brabant) und 11 Pflege- und Seniorenwohnheimen gespendet. Der frische Spargel wurde am Freitag, den 1. Mai „geliefert“ und ist mehr als nur eine Geste zum Tag der Arbeit.