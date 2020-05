Ab Montag müssen viele Landsleute in Belgien eine Mundschutzmaske tragen

Nach Angaben der Arbeitgeberverbände in Belgien werden ab Montag, den 4. Mai, bis zu 150.000 Beschäftigte aus dem Homeoffice oder aus der Kurzarbeit wieder an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren und Schritt für Schritt wird diese Zahl zunehmen. Und, in den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie dort, wo viele Menschen zusammenkommen, z.B. beim Einkaufen, müssen Mundschutzmasken getragen werden. Diese Masken werden ab Montag auch in Supermärkten zu finden sein. Die Einzelhandelsverbände geben aber zu verstehen, dass nicht alle Geschäfte sogleich ausreichend Masken im Angebot haben. Man solle die Läden also nicht gleich am Montagmorgen stürmen...