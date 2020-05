Arbeitsministerin Muylle: "Wenn ihre Firma morgen wieder arbeitet, dann werden sie dort erwartet"

Belgiens Arbeitsministerin Nathalie Muylle (CD&V - Foto) erinnerte die Beschäftigten im Land an ihre Verpflichtung, an ihrem Arbeitsplatz zu erscheinen, wenn am Montag ihre jeweiligen Betriebe die Arbeit wieder aufnehmen. Am 4. Mai können auch wieder sogenannte „nicht-essentielle“ Firmen ihre Arbeit wieder aufnehmen.