Erweiterter Ministerrat: Lockerungen für Grenzpendler, für Sport- und Freizeitaktivitäten und Corona-Elternurlaub

Der sogenannte „Superministerrat“ beschloss auch einige zusätzliche Lockerungen in Sachen Bewegungsfreiheit der Bürger unseres Landes, die sich seit rund sieben Wochen wegen des Coronavirus im Lockdown befinden.

Demnach ist ab Montag in ganz Belgien wieder erlaubt, mit dem Auto Fahrten zu sportlichen Zwecken oder zum Spazierengehen zu machen. Das bedeutet, dass Familien mit dem Wagen zum Wald oder zu einem Park fahren dürfen, um dort ein bisschen zu spazieren. Bisher war das lediglich Familien mit Kindern bis 5 Jahren gestattet. Diese Lockerung schließt auch den Sport ein. Doch diese Fahrten müssen „verhältnismäßig“ sein, so der Plan. Kyte-Surfer aus der Provinz Lüttich sollen also nicht an die Küste fahren und Kanufahrer aus Brügge nicht in die Ardennen… Jogger oder Wanderer sollten demnach z.B. eher in der eigenen Gemeinde oder Region bleiben.

Sport darf jetzt auch in größeren Gruppen von bis zu 3 Personen getrieben werden, wenn der vorgeschriebene Abstand von 1,5 Metern zwischen zwei Personen gewährt werden kann. Glücklich sind die, die Golf- oder Tennis spielen. Auch Motorradfahrer dürfen in Zweiergruppen wieder auf Tour gehen, doch Belgiens Innenminister Pieter De Crem (CD&V) erinnerte daran, dass dies nicht zu weit gehen dürfe: „Das muss eine Fahrt sein, die zu Hause beginnt und wieder endet und dabei dürfen keine Sehenswürdigkeiten am Wegesrand besucht werden…“ Auch hier wird also auf die Eigenverantwortung der Bürger gesetzt.