Lockerungen der Coronamaßnahmen in Belgien: Was ist ab wann und in welcher Form möglich?

- Unternehmen aus den „nicht-essentiellen“ Sektoren dürfen ihre Aktivitäten wieder aufnehmen. Aber, Homeoffice bleibt die Norm. Es darf nicht zu direkten Kontakten mit Kunden kommen. Business-to-Business ist die zugelassene Arbeitsweise. Am Arbeitsplatz müssen Mundschutzmasken getragen werden, wo anderthalb Meter Abstand nicht möglich sind und die Hygienevorschriften müssen eingehalten werden. Die Firmenleitungen müssen ihrem Personal die dazu erforderlichen Räumlichkeiten und Mittel zur Verfügung stellen.

- Mundschutzmasken werden ab dem 4. Mai im öffentlichen Nahverkehr, also in allen Bussen und Bahnen des Landes, verpflichtet getragen, denn dort kann die Anderthalb-Meter-Regelung nicht immer eingehalten werden. Eine solche Maske muss dort sowie an den Haltestellen und in den Bahnhöfen getragen werden und dies ab einem Alter von 12 Jahren. In Zügen, Trams, Metros und Bussen sollen Fahrten zu den Stoßzeiten vermieden werden und es wird dazu geraten, wo möglich, mit individuellen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein: Auto, Fahrrad, Motorrad…

- Stoffläden dürfen schon öffnen, weil diese für die Eigenproduktion von Mundmasken die Produkte im Angebot haben. Auch hier müssen die geltenden Regelungen eingehalten werden. Ab Montag dürfen auch Geschäfte und Supermärkte Mundmasken anbieten, doch die Behörden warnen davor, bereits am Montag die Läden diesbezüglich zu stürmen, denn die Lieferungen erfolgen erst nach und nach.

- Im Gesundheitswesen wird der Zugang zu normalen Behandlungen und Konsultationen schrittweise wieder ermöglicht. Dies war seit dem Ausbruch der Corona-Gesundheitskrise nur in dringenden Fällen möglich, denn die Kapazitäten waren der Behandlung von Coronapatienten vorbehalten.

- Nach wie vor sollen die Leute so viel wie möglich zu Hause bleiben und nur essentielle Fortbewegungen unternehmen. Das Versammlungsverbot bleibt bestehen. Allerdings ist mittlerweile auch wieder zugelassen, dass Familien gemeinsam mit den Auto zum Wald oder zu einem Park fahren, um dort zu wandern, zu spazieren, zu joggen oder um andere Sportarten gemeinsam zu betreiben. Dies ist auch jetzt wieder möglich mit zwei weiteren Personen, die nicht unter einem Dach leben, zu tun aber auch wieder unter Einhaltung der geltenden Abstandsregelungen.

- Berufspendler dürfen auch wieder in dem Land einkaufen, in dem sie arbeiten. Erlaubt sind ebenso dringende Autoreparaturen und der Reifenwechsel von Winter- auf Sommerreifen im jeweiligen Arbeitsland. Auch dürfen Studierende und studentische Praktikanten wieder in beiden Richtungen die Grenzen überschreiten.