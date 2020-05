Premierministerin Wilmès hofft, dass die Corona-Vollmachten ab Juni nicht mehr nötig sind. Bart De Wever hofft das auch

In einem Interview mit der flämischen Sonntagszeitung De Zondag sagte Belgiens Premierministerin Sophie Wilmès (MR - Foto links), sie hoffe, dass die Vollmachten für ihre Regierung ab Juni nicht mehr nötig seien, denn „das würde bedeuten, dass die Coronakrise unter Kontrolle ist.“ Auch N-VA-Parteichef Bart De Wever (Foto rechts) sprach in de Morgen über die Zukunft der Regierung auf belgischer Bundesebene. Er befürchtet Schlimmstes. Er pflichtet der Premierministerin aber in deren Ansicht bei, dass eine Vollmachten-Regierung nicht mehr allzu lange im Amt sein dürfe.