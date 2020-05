Die Oosterweel-Verbindung in Antwerpen - Stand der Dinge eines Milliardenprojekts

Inzwischen haben am linken Ufer der Schelde (Ortsteil Sint-Anna-Linkeroever) und in der Ortschaft Zwijndrecht bereits einige vorbereitende Arbeiten begonnen. Dort soll die Oosterweel-Verbindung, die dort R1 heißt (Ringanschluss 1) über neue Auf- und Abfahrten an die Autobahn E17 in Richtung Gent und an die E34 nach Knokke und in Richtung Kennedytunnel angeschlossen werden.