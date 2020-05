Belgien: mehr als 50.000 Fälle seit Beginn der Epidemie, 100 % Testkapazität verfügbar

Darüber hinaus wurden 80 Todesfälle aufgrund des Coronavirus registriert, womit die Zahl der Todesfälle auf mindestens 7.924 gestiegen ist.

In Krankenhäusern wurden in den letzten 24 Stunden 59 Personen aufgenommen, was den in den letzten Tagen beobachteten Abwärtstrend bestätigt.

"Wir sind seit zwei Tagen unter 100 Krankenhauseinweisungen. Das sind sehr gute Nachrichten. Der Trend ist sehr positiv", heißt es von Seiten des Virologen Steven Van Gucht. Er warnt jedoch davor, dass bei der Todesrate möglicherweise ein "Wochenend-Effekt" zu beobachten sei.

Gegenwärtig befinden sich 3.044 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus, 655 davon auf der Intensivstation. Am 9. April, als sich Belgien dem Höhepunkt der Krankheit auf seinem Territorium näherte, lag die Zahl der auf die Intensivstation eingewiesenen Patienten bei 1.285. Diese Zahl hat sich nun halbiert, so Yves Van Laethem, der französischsprachige interföderale Sprecher für den Kampf gegen Covid-19.

Was das Screening betrifft, so wurden am Sonntag 16.729 Tests durchgeführt, so dass seit Beginn der Epidemie in Belgien insgesamt 440.700 Tests durchgeführt wurden. "Ich habe dies im Vergleich zu den 233.000 Tests, von denen wir Ihnen letzten Donnerstag erzählt haben, in Beziehung gesetzt", betonte Van Laethem. "Wir demonstrieren hier, dass die Testkapazität jetzt voll verfügbar ist", fügte er hinzu.