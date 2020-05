Neue Regierung nach der Gesundheitskrise? "Wie wäre es, wenn Ihr aufhört, Euch zu streiten"

Die Frage ist heute, was die beiden Parteien noch gemeinsam tun können. "Wenn es eine Sache gibt, die die Coronavirus-Krise aufgedeckt hat, dann ist es die Tatsache, dass die Gesundheitsversorgung enorm fragmentiert ist", sagt Ivan De Vadder. "Die Krankenhäuser unterstehen der föderalen Kompetenz, doch die Versorgung im Bereich der psychischen Gesundheit fällt in die Zuständigkeit der föderalen Einheiten. Diese Krise kann also durchaus zu einer Reform führen, in diesem Fall zu einer Staatsreform, was die Dinge noch komplizierter macht."