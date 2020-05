Seltener Östlicher Kaiseradler (erstmals in Belgien) gesichtet

Der Kaiseradler wurde am 12. April von dem Vogelliebhaber Bart Augustijns gesichtet. Er sah das Tier gegen 13 Uhr von Südwesten her über das Land fliegen und schaffte es, einige Fotos davon zu machen (siehe oben). Er teilte die Bilder in einer lokalen Whatsapp-Gruppe. Weniger als eine Stunde später konnte ein anderer Vogelliebhaber in Hussevelde, zwischen Gent und Lokeren, das Tier erneut beobachten. Inzwischen war das Tier in der Whats-APP-Gruppe als Östlicher Kaiseradler identifiziert worden.

Internationale Vogelexperten bestätigten diese Identifizierung im Nachhinein und stellten heute klar, dass das Tier, das am 12. April über Belgien flog, tatsächlich ein Kaiseradler war.