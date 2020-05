Fußballnationalteams und Fans organisieren virtuelle Stadionwelle für Gesundheitspersonal - auch Dries Mertens macht mit

Von vollen Tribünen und Mitfiebern im Stadion können die meisten Fußballfans derzeit nur träumen: Die Fußballeuropameisterschaft wurde verschoben und der Neustart der belgischen Meisterschaftsspiele könnte erst im September stattfinden. Ohne Zuschauer in den Stadien, wie viele befürchten.

Damit die Fans nicht aus der Übung kommen, haben der Königliche Belgische Fußballbund und der Fanklub 1895 die Initiative ergriffen, virtuelle Jubelwellen für Ärzte, Krankenpfleger und andere Gesundheitsmitarbeiter zu veranstalten.

Alle sind aufgefordert, ein kurzes Video mit einer La-Ola-Welle zu produzieren und ins Netz zu stellen. Ziel ist es, die längste La-Ola-Welle der Geschichte zu schaffen. Mit der Fantradition sollen nicht die Fußballspieler bejubelt werden, sondern all jene, die seit Ausbruch der Sanitärkrise an vorderster Front stehen. Die Aktion endet am 13. Juni, der Tag, an dem die Roten Teufel ihr EM-Abenteuer begonnen hätte.