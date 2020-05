Run auf die Stoffläden: bis zu 1,5 Stunden Wartezeit bei Veritas

110 von 126 Veritas-Filialen wurden am Montag nach einer über 7-wöchigen Schließung wieder eröffnet. Vorläufig geschlossen bleiben nur die Filialen in den Einkaufspassagen.

„Wir haben sehr viele Ready-to-wear-Mundschutzmasken verkauft und auch die Nachfrage nach vorgeschnittenen Stoffen für Masken ist riesig“, hieß es am ersten Verkaufstag bei Veritas.

Wie am Schnürchen verlief auch der Verkauf von Gummibändern: In manchen Filialen war das Gummiband am Ende des Tages ausverkauft.