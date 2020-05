Jede 5. Brücke in Flandern und Brüssel ist renovierungsbedürftig

In Brüssel ist das Problem etwas kleiner. Hier ist die Regionalverwaltung für 88 Brückenbauwerke zuständig und davon befinden sich 11 Brücken in schlechtem bzw. sehr schlechtem Zustand. Bahn-Infrastruktur-Dienstleister Infrabel gab an, dass seinem ihrem Zuständigkeitsbereich in Flandern 1 von 14 Bahnbrücken schadhaft ist und in Brüssel 1 von 23.

Bei der Bahn soll aber keine einzige Brücke in sehr schlechtem Zustand sein, sprich in den kommenden sechs Monaten in Angriff genommen werden müsste. In 7 % der flämischen Bahnbrücken und in 4 % der entsprechenden Brüsseler Brücken müssen laut Infrabel innerhalb der kommenden 4 Jahre Instandhaltungsarbeiten erfolgen.