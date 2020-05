Keine Sportveranstaltungen bis zum 31. Juli: Was bedeutet das für den belgischen Profifußball?

Der Nationale Sicherheitsrat legte bei seiner Sitzung am Mittwoch in Brüssel die nächsten Kriterien für die weiteren Schritte in der Lockerung der Coronamaßnahmen in Belgien fest. Im Bereich der sozialen Kontakte wird kurzfristig wieder einiges möglich und ab der kommenden Woche dürfen die Geschäfte die Geschäfte wieder öffnen (siehe nebenstehenden Beitrag). Doch Sportveranstaltungen bleiben bis zum 31. Juli untersagt. Was bedeutet dieses Verbot für den belgischen Profifußball?