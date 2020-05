Prinz Laurent: Ein Coronafall im engen Familienkreis

In der direkten Familie von Prinz Laurent, dem Bruder von König Philippe, liegt eine Coronainfizierung vor. Laurent bestätigte eine entsprechende Meldung gegenüber VRT NWS selbst. Allerdings wollte aus Gründen des Schutzes des Privatlebens nicht angeben, um wen es sich dabei handelt. Prinz Laurent (56), das „Enfant Terrible“ der königlichen Familie, gilt selbst als Risikopatient. Er gibt an, sich an alle Regeln zu halten…