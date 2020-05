Brüsseler Gastronomen platzieren Kochschürzen auf dem Großen Markt

Viele Gastronomiebetriebe aus Brüssel leiden enorm unter den Einschränkungen, die die Coronakrise in diesen Tagen, Wochen und Monaten von uns allen verlangen. Alle Unternehmen in diesem Sektor sind seit Ausbruch des Virus geschlossen und es steht zu befürchten, dass dies noch lange so bleiben muss. Diese Krise aber richtet auch in der Gastronomie ein regelrechtes Blutbad an und darauf wollen die hier aktiven Unternehmer mit ihrer spektakulären Aktion hinweisen.