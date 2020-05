Mögliche Öffnung der Grenzen? Nur wenn die Voraussetzungen in den Nachbarländern stimmen

Auf Drängen von Oliver Paasch (ProDG - Foto), der Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft (DG) in Ostbelgien, hat der Nationale Sicherheitsrat am Mittwoch einen Grundsatzbeschluss gefasst, wonach die möglichen triftigen Gründe für einen Grenzübertritt erweitert werden könnte. Dann würden auch Besuche im kleinen Kreis oder Einkäufe im kleinen Grenzverkehr für alle Bewohner und nicht nur für Berufspendler wieder möglich.

Voraussetzung sei allerdings, so Ministerpräsident Paasch gegenüber dem belgischen Rundfunk BRF, dass die gesundheitlichen Daten in den jeweiligen Nachbarstaaten vergleichbar sind mit denen in Belgien. Zusätzlich müssten sich auch die Nachbarländer selbst mit einer solchen Regelung einverstanden erklären, so Paasch im BRF.

Das belgische Krisenzentrum prüft die Möglichkeiten

„Das Krisenzentrum wurde jetzt beauftragt, zu überprüfen, ob die sanitären Voraussetzungen erfüllt sind. Dort sitzen Experten, Virologen und Gesundheitswissenschaftler, die das auf der Grundlage von Statistiken überprüfen. Das Krisenzentrum tagt jeden Tag. Insofern kann also auch jeden Tag festgestellt werden, dass die Bedingungen erfüllt sind“, erklärte Paasch weiter dazu. Außerdem sei Belgiens Außenminister Philippe Goffin (MR) damit beauftragt worden, die Nachbarstaaten zu kontaktieren, um deren Einverständnis einzuholen.

Doch auch DG-MP Paasch bemüht sich, über seine eigenen grenzüberschreitenden und regionalen Netzwerke eine solche Möglichkeit in die Wege zu leiten, wie er weiter gegenüber dem BRF erklärte: „Auf die Umsetzung des Beschlusses habe ich keinen Einfluss. Ich bemühe mich aber, meine Kontakte, und ich stehe in ständigem Kontakt mit unseren Nachbarstaaten, zu nutzen, um den Prozess zu beschleunigen.“

Möglicherweise, so Paasch weiter, könne dies an der Grenze zu Luxemburg recht schnell erfolgen. Nordrhein-Westfalens Landeschef Armin Laschet (CDU), ein Aachener, der die Grenzproblematik gut kennt, wird möglicherweise an einer solchen Entwicklung interessiert sein, denn er drängt ja nicht erst seit gestern auf eine Lockerung der Coronamaßnahmen auch in Deutschland. Aber auch die Franzosen und die Niederländer müssen dazu grünes Licht geben.