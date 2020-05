VRT NWS bietet Journalisten internationale Ausbildung rund um "Künstliche Intelligenz" an

Tom Van de Weghe (Foto unten) vertiefte letztes Jahr sein Wissen zum Thema „Künstliche Intelligenz“ (K.I.) mit Studien an der Stanford University in den USA. Van de Weghe, übrigens unser ehemaliger Amerika-Korrespondent, ist inzwischen in der Nachrichtenredaktion unseres Hauses Fachmann für dieses Thema und er ist auch die treibende Kraft hinter diesem Projekt.

Für ihn ist auch und gerade im Journalismus wichtig, Daten zu verstehen und zu interpretieren und hier spielt für Van de Weghe die „Künstliche Intelligenz“ eine ausgesprochen große Rolle: „Deshalb ist ein gutes Wissen darüber essentiell.“ K.I. bietet auch dem Journalismus einiges an Möglichkeiten, so Van de Weghe, dürfe sich aber nicht zur Bedrohung entwickeln: „Wir müssen die Gefahren deshalb verdeutlichen. Darum setzen wir auf das Ausbilden von Nachrichtenredaktionen und von professionellen Journalisten.“

Dieses Thema ist schließlich auch jetzt während dieser Coronakrise nicht zu unterschätzen, so unser Kollege eindringlich: „Gerade in diesen Coronazeiten haben wir gesehen, wie wichtig Daten in unserer Berichterstattung geworden sind. In dem man K.I. besser versteht, können sich Journalisten und Newsredaktionen genauer auf die Zukunft vorbereiten. Mit VRT NWS wollen wir dieses Wissen mit anderen Journalisten teilen.“

