Die "Vierer-Regel": Staatsblatt präzisiert die Besuchsmöglichkeiten ab Sonntag

Die neue Besuchsregelung, die ab Sonntag, den 10. Mai gilt, ermöglicht, dass jeder Haushalt in seiner Wohnung oder in seinem Haus 4 Personen aus dem Familien- oder Freundeskreis empfangen darf. Das müssen aber stets dieselben Personen sein, die sich treffen können, zusätzlich zu denen, die bereits im gastgebenden Haushalt unter einem Dach leben.

Dabei muss der körperliche Abstand von 1,5 Metern zwischen zwei Personen garantiert bleiben. Empfohlen wird, wo es möglich ist, mit seinen Gästen in den Garten oder auf die Terrasse zu gehen. Dazu rät das Krisenzentrum in Brüssel eindringlich und der Virologe Steven van Gucht erinnerte die Menschen im Land daran auch wieder an diesem Freitag im Rahmen des Pressebriefings zu den Corona-Statistiken.

Mischen sich Personen aus mehr als zwei Haushalten, dann erweitert sich auch der Personenkreis, in dem sich das Coronavirus wieder ausbreiten könne. Daher gilt die Empfehlung, „bitte nur in der eigenen Blase zu bleiben!“ Das bedeutet für viele Familien, dass sie vor einer schwierigen Auswahl stehen, denn es gilt zu entscheiden, wen man in den kommenden Wochen besuchen oder empfangen kann.