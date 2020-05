Deutschlands Botschafter in Belgien zum 8. Mai: "Eine Krise überwindet man niemals alleine"

Heute vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Millionen Tote und unendliches Leid waren das Ergebnis von Hass, Verblendung und Zerstörungswut, die von Deutschland ausgegangen war - zum zweiten Mal binnen weniger Jahrzehnte. Der Waffenstillstand, der am 8. Mai in Kraft trat, beendete zwar die Kriegshandlungen, aber zwischen den Völkern Europas waren tiefe Gräben gerissen worden. Der Schmerz wirkt in vielen Familien bewusst oder unbewusst bis heute nach. Das macht es so wichtig, gemeinsam zu gedenken; auch heute noch und über Landesgrenzen hinweg.

Seine Funktion als Scheidepunkt macht den 8. Mai, den Tag der Befreiung Europas und Deutschlands, zu einem besonderen Gedenktag. Er trägt gleichzeitig den Blick zurück und die Trauer um die unzähligen Toten in sich, wie auch den Blick nach vorne, den ersehnten Neuanfang und den Glauben an die Kraft der Versöhnung. Dieser Tag sollte Anlass sein, gemeinsam der Opfer von damals zu gedenken, ohne die daraus hervorgegangene zivilisatorische Leistung, die Europa seitdem in Frieden zusammenleben lässt, aus den Augen zu verlieren. Er sollte Anlass sein, einer friedlichen Zukunft weiter Gestalt zu geben, ohne die schmerzhaften Lehren der Vergangenheit zu ignorieren.

