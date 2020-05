Niedrige Grundwasserpegel: Flandern weiterem trockenen Sommer nicht wirklich gewappnet

Neue Messungen haben ergeben, dass die Grundwasserpegel in 93 % der Messpunkte in Flandern wieder gesunken sind. 64 % der insgesamt 154 Messpunkte geben an, dass die Pegel niedrig bis sehr niedrig stehen. Das birg große Probleme, falls der Sommer in diesem Jahr wieder so trocken wird, wie in den letzten Jahren. Flandern ist in dieser Hinsicht nicht wirklich gut aufgestellt.