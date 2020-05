Popkonzert auf dem Dach eines Kulturzentrums für das Pflegepersonal und die Anwohner

Jeden Abend um 20 Uhr wird in Belgien für alle, die in diesen Coronatagen an vorderster Front stehen applaudiert. So wollte das Bent Van Looy auch verstanden haben: „Guten Abend alle! Es muss nicht immer Applaus sein. Es kann auch mal Musik sein. Mein Name ist Bent und es ist eine Ehre für mich, heute Abend für euch zu spielen!“