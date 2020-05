„Der Zweite Weltkrieg beeinflusst noch stets die politischen Standpunkte bei einem Teil der Flamen.“

Der Untersuchung zufolge wirkt sich der Umgang mit der Kollaboration und Amnestie für Kollaborateure auch auf die Zukunft Belgiens aus.

In einem Teil der niederländischsprachigen Bevölkerung sind die Kollaborateure in der Geschichte als Opfer antiflämischer Ressentiments dargestellt worden. Die Zusammenarbeit mit dem deutschen Besatzer und Strafmilderung für Kollaborateure stoßen in Flandern im Allgemeinen auf mehr Verständnis als im frankophonen Teil, wo Kollaborateure als Verbrecher und Verräter gelten.