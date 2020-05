Brüssels größte Geschäftsstraße ab Montag wieder geöffnet und „coronatauglich“

In der Nieuwstraat/rue Neuve in Brüssel stellen die Stadtdienste Absperrungen auf, damit der Fußgängerverkehr ab dem 10. Mai den Abstandsregeln in Corona-Zeiten entspricht. Der Passantenstrom wird in links und rechts aufgeteilt. Beschilderungen sollen den Kunden helfen, sich richtig zu verhalten.