Bundesinnenminister De Crem widerspricht dem Gouverneur: Limburger dürfen (noch) nicht zum Familienbesuch in die Niederlande fahren

Die Einwohner der Provinz Limburg werden sich noch etwas gedulden müssen, bevor sie Freunde oder Familien in den Niederlanden wieder besuchen dürfen. Minister Pieter De Crem (CD&V) widersprach am Samstagmorgen Gouverneur Michel Carlier, der behauptet hatte, der Grenzverkehr sei für Besuche in der Grenzregion auch ab dem 10. Mai wieder geöffnet.