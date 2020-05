Europatag im Zeichen des 70. Jahrestags der Schuman-Erklärung und der Solidarität mit den Gesundheitsmitarbeitern

Der französische Außenminister Robert Schuman hatte vor 70 Jahren in einer Rede am 9. Mai 1950 seine Idee für eine neue Form der politischen Zusammenarbeit zwischen den Ländern Europas erklärt. Weil Solidarität einer der Grundwerte des europäischen Projekts ist, wollen die europäischen Institutionen in diesem Jahr alle ehren, die im Gesundheitswesen jeden Tag an vorderster Front in der Corona-Krise kämpfen.