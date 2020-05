Energiemärkte wegen Corona aufgerüttelt: Sie können jetzt bis zu 360 Euro bei Energiekosten sparen

Auf dem Strommarkt sind die Auswirkungen des Coronavirus wohl noch drastischer. Am 21. April stürzte der Ölpreis in den USA für einen Tag unter Null. Doch die Strompreise waren schon lange vorher in die roten Zahlen gerutscht. Mehrere Tage, für ein paar Stunden. Auch in Belgien und in ganz Westeuropa. An der Großhandelsbörse fiel der Preis sogar unter 115 Euro. Das war am Ostermontag. Danach gab es so viel Stromüberschuss, dass fast zwei Drittel der belgischen Windparks auf See abgeschaltet werden mussten. Doch selbst dann noch blieb der Strompreis für einen Großteil des Tages unter Null. Stromerzeuger baten ihre industriellen Großkunden, die zusätzlichen Strom kaufen wollten, nicht mehr um Geld. Diese Kunden bekamen einfach noch eine Summe draufgelegt.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Strommarkt so heftig auf wirtschaftliche Veränderungen reagiert. Negative Preise an der Strombörse sind seit Jahren bekannt. Dies hat mit den besonderen Eigenschaften der Elektrizität selbst zu tun. Im Gegensatz zu Öl und Gas kann man Strom kaum speichern. Es gibt also keinen Puffer, um wirtschaftliche Erschütterungen oder plötzliche Überproduktion aufzufangen.