Gesundheitsministerin: : "Wir bekommen unser normales Leben vielleicht nie wieder zurück"

Nach acht Wochen der Einschränkungen und am Tag vor der Wiedereröffnung der Geschäfte träumen viele Menschen von einem normalen Leben, "aber wir müssen erkennen, dass wir dieses normale Leben vielleicht nie wieder haben werden". Hierauf wies die liberale Ministerin für Gesundheit und Soziales, Maggie De Block (Open VLD) an diesem Sonntag in der VRT-Polittalkshow "De Zevende Dag" (dt.: "Der Siebte Tag") hin.