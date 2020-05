Island gewinnt alternativen Eurovision Song Contest online, Belgien wird Fünfter

Letzte Woche gab es zwei Halbfinale, an denen alle 41 beteiligten Länder teilnahmen. Für dieses Finale, das am gestrigen Samstag stattfand, wurden 26 Länder ausgewählt. Ein Finale mit der klassischen Wertung und einer großen Anzeigetafel, genau wie beim offiziellen Eurovision Song Contest.



Der isländische Beitrag "Think about things" von Daði og Gagnamagnið gewann die meisten Punkte. Nicht überraschend, denn auch für den eigentlichen Eurovision Song Contest wurde Island als Favorit gehandelt.



Mit 434 Punkten schaffte es Island mit großem Vorsprung an die Spitze. Auf die Plätze 2 und 3, kämpften sich Litauen (303) und Russland (287). "Release me" von Hooverphonic, erhielt mit 278 Punkten einen erfreulichen fünften Platz.