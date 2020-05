Ladenbesitzer bereiten ihre Wiedereröffnung vor

Die Kunden, die das Geschäft „The Little Ones“, ein Fachgeschäft für Babykleidung, betreten, müssen sich die Hände desinfizieren, sagt der Besitzer, Koen Cuypers. Schwierig werde es, wenn sie die Kleider anfassten und den Kindern überzögen. Dann müsse man die Kleider aus dem Regal nehmen und auf die Seite legen und dort auch 72 Stunden liegen lassen.

„Wir haben Pfeile auf dem Boden angebracht, so dass sie wissen, in welche Richtung sie gehen müssen. Es geht nur in eine Richtung. Wenn man auf jemanden stoßen sollte, kann man rechts oder links ausweichen und kurz warten“, erklärt die Miteigentümerin von „The Little Ones“, Sofie Cuypers.

„Wir bitten die Leute auch direkt am Eingang, eine Mundmaske zu tragen“, fügt Koen Cuypers hinzu. Es sei keine Pflicht, aber gewünscht.

Auch im Geschäft der Schuhkette Torfs hat man Vorsichtsmaßnahmen genommen. Am Eingang steht auch hier ein Desinfektionsgel und eine Schale mit 60 schwarzen Schuhlöffeln. Damit wolle man die Zahl der Kunden kontrollieren. Wenn die Schuhlöffel aufgebraucht seien, dürfe keiner mehr ins Geschäft gelassen werden. „Die wichtigste Maßnahme ist jedoch, dass die Kunden gebeten werden, die Schuhe mit Socken anzuprobieren. Wenn man eigene dabei hat, umso besser. Wenn man keine mitgebracht hat, stellt das Geschäft welche zur Verfügung. Die Socken werden selbstverständlich abends gewaschen“, so Wouter Torfs, der CEO der Schuhkette Torfs. Auch von den Nylonsocken für Damen habe man sehr viele. Das sei also 100% ok.

