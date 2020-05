Mehrere europäische Länder lockern weiter Beschränkungen

In Deutschland ziehen es die Bundesländer vor, die Corona-Politik selbst zu bestimmen, zumal sie die Regierung in Berlin für viel zu zögerlich halten, wenn es um den Abbau der Beschränkungen geht. In den an die Niederlande angrenzenden Bundesländern Nordrhein-Westfalen (NRW) und Niedersachsen setzt sich die zuvor eingeleitete Lockerung in rasantem Tempo fort. Am Montag beispielsweise werden alle Geschäfte, ob groß oder klein, wieder öffnen.

Cafés, Restaurants und "Biergärten" öffnen ebenfalls wieder, aber kleine Kneipen, Clubs und Diskotheken bleiben im Allgemeinen noch geschlossen. In Nordrhein-Westfalen normalisiert sich das Bildungswesen weiter und Aufenthalte in Ferienzentren und auf Campingplätzen sind erlaubt. Niedersachsen öffnet zudem die Türen der Ferienzentren. Am 21. Mai sollten Touristen in NRW wieder in Hotels übernachten können, in Niedersachsen am 25. Mai.

Frankreich hebt die strenge Regel auf, dass Menschen nicht ohne einen dringenden auf Papier festgehaltenen Grund vor die Türe dürfen. Dies ist nur noch für Fahrten erforderlich, die weiter als 100 Kilometer von der Haustür entfernt sind. Sport und Wandern sind wieder ohne zeitliche und örtliche Einschränkungen erlaubt. Doch im Norden und Nordosten des Landes, einschließlich Paris, gelten nach wie vor mehr Einschränkungen, und Parks zum Beispiel werden noch nicht wieder geöffnet. Die meisten Unternehmen, einschließlich Läden, können wieder öffnen, aber Cafés und Restaurants bleiben weiterhin geschlossen.