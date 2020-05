Paul Magnette: "Ziel ist eine Regierung im September"

"Er hat sich noch nicht geändert: Einmal im Monat verletzt Bart De Wever die Wallonen und greift die PS an", so Magnette abschließend. "Ich habe es nicht auf die N-VA abgesehen: 85% der Belgier haben nicht für sie gestimmt. Hören wir auf, so zu tun, als sei Bart De Wever das Zentrum der Welt oder der Sonnenkönig".

Magnette sagte auch noch, er und De Wever hätten seit zwei Monaten keinen Kontakt mehr gehabt.