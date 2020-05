Brüssel: Am 1. Tag der wiedereröffneten Geschäfte kein Run auf die Läden, aber Warteschlangen

An diesem Montag, den 11. Mai, durften die Geschäfte und die Einkaufszentren nach gut zwei Monaten Corona-Lockdown wieder öffnen. Im Stadtzentrum von Brüssel sorgte dies am Montagmorgen nicht unbedingt für einen Run auf die Geschäfte und die Shopping-Zentren, wie unsere kleine Fotoreportage zeigt. Die Läden waren gut vorbereitet und zahlreiche Stewards, Schilder und Aufkleber sorgten für die nötige Information. An diesem ersten Shoppingtag viel auf, dass die Polizei deutlich Präsenz zeigte und dass das Stadtzentrum auch für zahlreiche Pressevertreter aus dem In- und Ausland ein lohnenswertes Thema war.