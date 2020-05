Europa Nostra Award 2020 für Rubenshaus in Antwerpen

"Die höchste europäische Auszeichnung im Bereich des Kulturerbes geht an 21 beispielhafte Leistungen aus 15 europäischen Ländern", heißt es auf der Webseite von Europa Nostra.

Das Rubenshaus in Antwerpen wurde in der Kategorie Instandhaltung (Konservierung) ausgezeichnet. Die Jury lobte "die Restaurierung der einzigen im Rubenshaus noch erhaltenen architektonischen Elemente von Rubens’ Hand sowie den Entwurf und die Platzierung des Glasdachs." Neben dem Rubenshaus in Antwerpen wurden auch Einrichtungen wie das Museum der Schönen Künste in Budapest (Ungarn) und die Basilika von Santa Maria di Collemaggio in L’Aquila (Italien) in dieser begehrten Kategorie ausgezeichnet.