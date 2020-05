Geschäfte nach 8 Wochen wiedereröffnet: Lange Schlangen vor den Eingängen

Zum ersten Mal seit Mittwoch, dem 18. März, öffneten an diesem Montagmorgen wieder Läden mit nicht lebensnotwendigen Gütern. 8 Wochen lang hatten im Rahmen der Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus alle Geschäfte mit Ausnahme von Apotheken, Zeitungsläden und Geschäften, die Lebensmittel und/oder Tierfutter verkauften, geschlossen. In der Zwischenzeit wurden die Regeln leicht gelockert, so dass z.B. auch wieder Telefonläden erlaubt wurde, Handys oder Telefone zu verkaufen.