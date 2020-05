Kazerne Dossin hat einen neuen Direktor: Tomas Baum

Der 48-jährige Baum hat einen Master-Abschluss in Philosophie, einen Master-Abschluss in Angewandter Ethik und einen Master-Abschluss in Internationaler Politik. Er war Leiter des Internationalen Friedensinformationsdienstes (IPIS) und des Flämischen Friedensinstituts, er war im Kultursektor bei 't Werkhuys vzw und als Geschäftsführer des Flämischen Architekturinstituts tätig. Er hat eine besondere Affinität zur Mission und zum Betrieb von Kazerne Dossin und engagiert sich in Projekten zum Umgang mit Polarisierung und Konflikten.