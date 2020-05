Lange Wartelisten bei Immobilienmaklern für Besichtigungen vor Ort

An diesem Montag durften in Belgien auch wieder die Immobilienbüros für Privatpersonen ihre Türen öffnen. Die Makler mussten aber erst einmal die langen Wartelisten für Besichtigungen vor Ort abarbeiten. "Für einige Immobiliengruppen waren 2.000 bis 3.000 Besuche vor Ort pro Woche geplant", so Dorien Stevens vom Berufsverband der Immobilienmakler (BIV).