Coronakrise: Belgiens Kultursektor schreibt offenen Brief an Premierministerin Wilmès

In den vergangenen beiden Monaten haben die meisten Kulturschaffenden in Belgien ihre Arbeit und ihr Einkommen verloren. Zudem sind alle Projekte, also weitere Einnahmequellen neben den reinen Auftritten und Engagements, bis auf weiteres stillgelegt. Von einer finanzielle Entschädigung, wie sie in anderen Wirtschaftssektoren fließen, ist hier kaum oder gar keine Rede.

Mal eben wochenlang im Homeoffice weiterarbeiten ist in der Kultur nur bedingt möglich, z.B. bei den Veranstaltern, die u.a. an der Sicherung von Arbeitsplätzen in ihren Institutionen und einer programmatischen oder inhaltlichen Zukunft für die Zeit nach dieser Gesundheitskrise basteln. In ihrem offenen Brief fordern die Kulturschaffenden aus allen künstlerischen Bereichen ein garantiertes Einkommen und eine Fristverlängerung für alle, die ein Anrecht auf Arbeitslosenunterstützung oder auf Kurzarbeit bekommen haben.

Gemeinsam mit der Gastronomie ist die Kultur von dieser Krise am schwersten betroffen und gerade die Bereiche Kunst und Kultur sowie Events und Unterhaltung sind wohl die Sektoren, die als letzte wieder hochfahren können bzw. dürfen, wenn es heißt, dass die Krise vorbei oder dass das Virus im Griff ist.